EMERGENZA SANITARIA NELLA MARSICA. RIFONDAZIONE COMUNISTA DI CELANO E AVEZZANO BENE COMUNE, ADERISCONO AL SIT-IN DI PROTESTA DEL 18 DICEMBRE

Rifondazione Comunista Celano Marsica insieme agli amici di Avezzano Bene Comune parteciperà al sit-in di protesta che si terrà venerdì 18 dicembre, a partire dalle ore 10:00, nel rispetto delle norme anti Covid, presso il piazzale dell’Ospedale di Avezzano, a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno profuso il massimo impegno sin dall’inizio dell’emergenza, nonché della salute dei cittadini lo farà in modo virtuale ovviamente per via della zona Arancione che ci impedisce di spostarci tra i comuni e di conseguenza di andare ad Avezzano .

Rifondazione comunista esprime la massima solidarietà al personale che opera in ambito sanitario, vittima di atteggiamenti minacciosi e intimidatori da parte della direzione generale dell Asl n.1, per aver pubblicamente denunciato le carenze del sistema sanitario e la mancanza di strategie che hanno condotto la sanità medesima al collasso .come avevo già detto in un altro articolo la Sanità Marsicana è stata calpestata da anni ed anni di pessime strategie e di sperpero di denaro pubblico ,andando a rimpinzare il privato hanno spolpato nei servizi tutti gli ospedali abruzzesi ma principalmente quelli Marsicani e la colpa è da imputare sia alle compagini di Centrodestra ma aimè anche di Centrosinistra che fino ad ora si sono succedute, ma non possiamo non condannare lo scatafascio che l’attuale classe dirigente Regionale ci sta regalando non sto qui a ricordare tutti gli errori commessi da questi dirigenti lungimiranti ma ci tengo a precisare e a ribadire che noi di Rifondazione Comunista siamo sempre stati dalla parte dei Lavoratori ,tante sono le battaglie a fianco dei lavoratori non solo a chiacchiere come spesso è accaduto ed ancora accade ,appunto per questo in questo difficile momento ci viene naturale farlo ….per concludere voglio far sentire la vicinanza mia e del mio partito a tutti i dipendenti della Clinica immacolata di Celano che sono da mesi in balia degli eventi e delle decisioni di lor signori… Spero altresì che si chiarisca il tutto e che si sappia che nessun infermiere e nessun operatore Sanitario si sia mai rifiutato di prestare servizio, e se la convenzione è saltata la colpa non è certo da imputare a loro ma a Medici che si prodigati nel salto della quaglia…infine sempre per spirito costruttivo perché non sono né Salviniano ne Meloniano spero che il sindaco del mio paese faccia davvero l’interesse dei propri concittadini e se ne infischi dei richiami di partito

Baruffa Vittoriano Segretario Rifondazione Comunista Celano Marsica