Entusiasmante iniziativa didattica alla Scuola Secondaria di I Grado di S. Benedetto dei Marsi

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Il 23 marzo nel plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado, gli alunni delle classi 2E e 2F si sono sfidati nelle Olimpiadi della Narrativa, opera chiave “La Divina Commedia”, organizzate e curate dalla prof.ssa Tina Percossi in collaborazione con la Prof.ssa Barbara Aquila. Presenti all’evento la Dirigente scolastica Dott.ssa Maria Gigli e una rappresentanza di docenti: Eramo Gabriella, Lazzari Noemi, Ranalletta Cinzia, Ruggeri Teresa. Gli alunni delle tre squadre in cui sono state divise le classi concorrenti, hanno dovuto rispondere a 30 quesiti ripartiti in tre manche relative alle tre cantiche studiate. Lo scopo della sfida non è stato tanto quello di eleggere un vincitore, bensì quello di spronare i discenti al piacere di leggere nonché a cogliere lezioni di vita e messaggi significativi dalla letteratura italiana. Gli alunni hanno asserito: “ l’opera da noi analizzata può essere definita fortemente attuale e didascalica , in quanto trasmette valori , insegnamenti tuttora validi e perfettamente collegabili alla società contemporanea ed è proprio grazie a ciò che a nostro parere rappresenta una delle opere antiche più affascinanti da leggere . La nostra attenzione è stata rivolta in particolar modo ai temi dell’ignavia e dell’esilio e con mirabile stupore abbiamo potuto constatare quanto siano ancora vere e valide le parole del Poeta ”. La Dirigente visibilmente soddisfatta: “Davvero emozionante porre le domande a questi alunni preparatissimi. Sono stati bravissimi, grazie a queste iniziative, ci rendiamo conto del patrimonio ricchissimo che questi ragazzi, il nostro futuro, potranno offrirci. GRAZIE a voi tutti! Sono immensamente grata per aver vissuto questo bellissimo momento culturale con voi.”