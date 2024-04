ESEGUITO DALLA POLIZIA ORDINE DI CARCERAZIONE A GIULIANOVA (TE)

Nel tardo pomeriggio di lunedì di Pasqua, la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione nel territorio del comune di Giulianova.

Gli operatori del Distaccamento Polizia Stradale di Giulianova, durante posto di controllo, hanno fermato e identificato il conducente di un’autovettura in transito e dagli accertamenti effettuati tramite banca dati è emerso che in capo al soggetto pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo per il reato di truffa.

Il soggetto quindi, dopo i rilievi fotodattiloscopici, è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo nella serata di ieri per l’esecuzione della misura.