ESERCITO, OPEN DAY A L’AQUILA PER GLI ASPIRANTI VOLONTARI IN FERMA INIZIALE

Si è svolto nella giornata odierna, presso il complesso Caserme “Pasquali – Campomizzi” l’ Open Day rivolto agli aspiranti abruzzesi al reclutamento nell’Esercito in qualità di Volontari in Ferma Iniziale di un anno del 2° blocco 2023. L’iniziativa, fortemente voluta dal Colonnello Marco Iovinelli, è stata organizzata e condotta dal Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” con la collaborazione del 9° Reggimento Alpini, per consentire agli aspiranti VFI (prossimi alle fasi del concorso), di effettuare una gironata formativa finalizzata ad un primo approccio con la vita di caserma.

I giovani aspiranti hanno assistito alla proiezione di alcuni video sulle specialità della Forza Armata ed a un breve briefing sull’Unità e sulle opportunità di carriera offerte dall’Esercito. Inoltre, sono state illustrate loro le prove concorsuali che saranno chiamati a sostenere e le finalità del Progetto Sbocchi Occupazionali al quale potranno aderire.

Infine, i giovani hanno visitato hanno visitato una mostra statica di armi, mezzi e materiali in dotazione all’Esercito ed hanno assistito ad alcune attivitòà dimostrative.