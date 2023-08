“ESTATE CAPISTRELLANA: IL GRAN FINALE CON I NEW TROLLS”

L’estate sta volgendo al termine, ma il suo calore e la sua musica sono ancora vivi nell’estate Capistrellana. Gli amanti della buona musica e delle serate all’aperto sono in attesa del concertone finale di questa stagione, che vede protagonista nient’altro che il leggendario gruppo italiano “New Trolls”.

Preparatevi ad immergervi in un viaggio musicale che attraversa decenni di successi e ricordi.

I New Trolls, nati a fine anni ’60, sono un’icona della scena musicale italiana e internazionale. Arrangiamenti sofisticati li hanno resi un gruppo senza tempo che, ancora oggi, riesce a catturare l’attenzione di nuovi e vecchi fan. Verso gli inizi degli anni 70 I New Trolls partecipano al Festival di Sanremo con la canzone “Io che ho te”. Qui la loro notorietà tocca nuovi livelli in Italia. La band dei New Trolls è stata attiva per molto tempo e proprio per questo motivo sono davvero molte le canzoni che hanno contribuito a rendere questo gruppo davvero speciale e amato in tutto il mondo. Ad oggi parliamo infatti di ben 24 album pubblicati di cui 12 in studio e 2 in live. Citare tutte le loro canzoni sarebbe a dir poco difficile ma esistono dei pezzi che sono passati alla storia. Tra questi troviamo “Visioni, Io ti Fermerò, Ibernazione, Che Idea, Domenica di Napoli, Alianti Liberi” e molte altre ancora fino ad arrivare ai successi più celebri come “Quella carezza della sera” e “Adagio”.

Insomma, un Concerto “con la C maiuscola” da non perdere, quello di domani sera, 23 agosto con ingresso libero e gratuito, dell’estate capistrellana. L’atmosfera incantevole di piazza Risorgimento, dalle 21.00, si trasformerà in un’enorme arena musicale, dove le note e le voci dei membri della band si fonderanno con il calore del pubblico.

Un tuffo nel passato, un’immersione nell’energia del presente e un’anticipazione di emozioni future. Preparatevi a ballare, cantare e a creare ricordi che dureranno per sempre. Non mancate a questa serata indimenticabile a Capistrello.