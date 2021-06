EVENTI ESTATE, IL COMUNE APRE LA PORTA ALLE PROPOSTE CULTURALI

L’assessore: puntiamo a un cartellone all’insegna di qualità e trasparenza

Spazio alle proposte culturali per un’estate all’insegna della qualità e della trasparenza: l’amministrazione Di Pangrazio apre la porta alle domande per “Avezzano eventi estate 2021”. Per comporre il puzzle del cartellone degli eventi estivi -15 luglio-15 settembre- mirato ad animare la città, il Comune, in linea con l’indicazione politica della giunta, scommette sull’avviso pubblico aperto ad associazioni, istituzioni sociali private e altri soggetti del terzo settore, imprese e liberi professionisti operanti in ambito culturale e di promozione del territorio fino al 25 giugno alle 24.

“Il nostro obiettivo”, spiega l’assessore al Turismo, Pierluigi Di Stefano, “è quello di sostenere con la cultura, l’arte, lo spettacolo, la ripresa di tutte le attività provate dai lunghi mesi della crisi pandemica attraverso una programmazione di iniziative culturali e ricreative, distribuita in modo omogeneo su Avezzano e frazioni in grado di intercettare un pubblico eterogeneo dai giovani alle famiglie ai turisti. La scelta dell’avviso rappresenta la volontà dell’amministrazione Di Pangrazio di offrire pari dignità di accesso e massima trasparenza agli operatori culturali per realizzare un cartellone estivo di qualità”.

La carrellata degli eventi estate messa in cantiere dall’amministrazione, quindi, punta a dare linfa vitale alla vita culturale cittadina offrendo, nel contempo, maggiori opportunità di lavoro agli artisti e alle maestranze, particolarmente penalizzati dalla attuale situazione epidemiologica e dalla chiusura prolungata dei luoghi della cultura. Le richieste da presentare entro le 24 del 25 giugno all’indirizzo P.E.C. comune.avezzano.aq@postecert.it saranno valutate da una commissione costituita mista, amministratori ed esperti, chiamati a valutare diversi fattori: profilo qualitativo, fattibilità tecnica, carattere innovativo della proposta, sostenibilità ambientale del progetto. Via alla domande, quindi, per un cartellone estivo all’insegna della qualità nella città di Avezzano