FACEBOOK COMPIE 16 ANNI. TRA ERRORI, SUCCESSI E NUMERI DA CAPOGIRO

Il 4 febbraio del 2004, Mark Zuckerberg, con i compagni di stanza Eduardo Saverin, Chris Hughes e Dustin Moskovitz, lanciava “THE FACEBOOK”. Nasceva dalle ceneri di un precedente progetto di Zuckerberg, “Facemash”, che permetteva agli iscritti di votare lo studente più bello del campus. Venne creato durante un fine settimana, ma l’università di Harvard gli impose la chiusura dopo solo qualche giorno, reo di sovraccaricare lo switch al quale si appoggiava il college. Inoltre, molti studenti non accolsero bene questo progetto informatico, in quanto metteva in circolazione le loro foto senza alcuna autorizzazione. Zuckerbeg fu anche costretto a porgere delle scuse pubbliche.

I fondatori di Facebook

La scalata di Facebook

Inizialmente si trattava di una semplice piattaforma online dove gli studenti di Harvard potevano inserire una loro foto e creare una rete di collegamenti virtuali con tutti gli altri studenti. L’idea piacque così tanto che alla fine del mese, piu della metà degli iscritti ad Harvard aveva un profilo facebook. Questo successo immediato convinse il fondatore ad estendere il portale alla Stanford University, Dartmouth College, Columbia University, University of New York, Cornell University, University of Pennsylvania, Brown e Yale.

Sempre nel 2004, decide di trasferirsi a Palo Alto in California con Dustin Moskovitz, per dedicarsi completamente al progetto di Facebook, grazie anche all’investimento di 500 mila dollari dell’investitore Peter Thiel. Nel giro di poco tempo Facebook esplode a livello planetario raggiungendo gli angoli di tutti e cinque i continenti. Rifiuterà molte proposte di acquisto, e secondo quanto da lui affermato, non lo farà per i soldi bensì per restare fedele alla sua idea originale, “creare dei flussi di comunicazione fra le persone, tali da rendere il mondo aperto”.

Il tempo gli darà ragione. A luglio del 2010, facebook raggiungerà i 500 milioni di iscritti, per arrivare al giugno 2017 con 2,23 miliardi di profili attivi divisi in più di 100 lingue.

Nel 2012 e nel 2014 saranno anni prosperi per Zuckerberg e il suo Facebook, farà due importanti acquisizioni, prima instagram e poi whatsapp, pagate rispettivamente 1 miliardo la prima e 19 miliardi di dollari la seconda. Consoliderà sempre di più la sua presenza nel campo dei social network mondiali.

Facebook chiuderà il 2018 con un fatturato di 55,84 miliardi di dollari e a luglio 2017 il suo valore totale di mercato superava i 500 miliardi di dollari.

Il profilo filantropico di Mark Zuckerberg

Nel 2013, insieme alla moglie Priscilla Chan, verrà inserito, dal The Chronicle of Philanthropy, al primo posto della lista dei 50 americani più generosi al mondo.

Mark Zuckerberg insieme alla moglie Priscilla Chan

Il 1 dicembre 2015, in occasione della nascita della figlia Max, i coniugi Zuckerberg decideranno di devolvere il 99% delle loro azioni di Facebook, valutate 45 miliardi di dollari, alla Chan Zuckerberg Initiative la quale si occupa di promuovere l’uguaglianza in termini di sanità, educazione, ricerca medica ed energie rinnovabili.

Michele Rossi