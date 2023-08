IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 6KW E 10KW DI ACCUMULO AL PREZZO TOTALE DI 13.500 EURO PAGABILI A SOLI 99.00 EURO/MESE. LIGI-EDILGREEN, L’OFFERTA UNICA DA UN’AZIENDA MARSICANA PER UN FUTURO PIÙ LUMINOSO ED ECONOMICO

Rivoluzione solare e risparmio economico che si fondono in un binomio perfetto chiamato LiGi Edilgreen, azienda di Avezzano leader nel settore dei pannelli fotovoltaici, che vanta professionalità e cura per i dettagli volti alla soddisfazione delle esigenze di ogni cliente.

“Risplendi con il Futuro: Lascia che il Sole Alimenti la Tua Vita!”: ed è proprio sulla scia di questo slogan che LiGi Edilgreen ha pensato ad un’offerta incredibilmente conveniente che guarda sia al risparmio, sia all’efficienza di un impianto fotovoltaico su misura per te in grado di guardare alle nuove frontiere dell’energia del futuro sostenibile, per godere di una maggiore indipendenza economica, libero da aumenti dei prezzi dell’energia o interruzioni di fornitura.

Un Impianto Fotovoltaico 6Kw + 10Kw di accumulo a 13.500 euro iva esclusa !!!

A soli € 99,00 al mese, il sogno può diventare realtà con un impianto fotovoltaico che massimizza il risparmio, sfruttando infatti l’energia gratuita ed abbondante del sole, senza contare i tanti benefici che derivano da tale installazione, come la riduzione delle emissioni di carbonio, l’indipendenza dalle tradizionali fonti energetiche, gli incentivi e le agevolazioni finanziarie, come anche detrazioni fiscali e sussidi, offerte dalle giurisdizioni per rendere ancora più conveniente l’investimento, riducendo significativamente i costi iniziali.

Gli investimenti, sappiamo, possono spaventare se non se ne conoscono a fondo i vantaggi ed ecco perché riteniamo che la trasparenza tra azienda e cliente sia uno dei punti dai quali partire per illustrare il progetto, ponendo l’attenzione in primis sul risparmio a lungo termine che l’investimento di un impianto fotovoltaico può comportare.

Non da meno è l’aumento di valore della proprietà provvista di un impianto fotovoltaico: il mercato della vendita immobiliare sta cambiando e sempre più spesso gli acquirenti sono interessati a case dotate di soluzioni energetiche sostenibili che donano un valore aggiunto all’immobile.

LiGi Edilgreen offre una tecnologia affidabile e all’avanguardia, con impianti fotovoltaici moderni progettati per durare a lungo, garantendo così una produzione energetica costante nel tempo, che richiedono una manutenzione minima. Tecnologia che, oltretutto, contribuisce a creare un ambiente più sostenibile, verso un futuro più luminoso, pulito ed eco-compatibile.

Il tuo viaggio verso l’energia solare non è mai stato così semplice: attraverso una consultazione personalizzata, i nostri esperti valuteranno le tue esigenze energetiche e ti offriranno una soluzione su misura, creando un piano dettagliato per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla tua proprietà.

Il nostro team qualificato penserà poi a tutto, dalla realizzazione dell’installazione al monitoraggio costante, garantendo interventi veloci e risolutivi.

Non perdere l’opportunità di unirti alla rivoluzione solare, insieme possiamo illuminare il tuo spazio e il mondo intorno a te.

Un futuro energetico sostenibile ti attende, ed è solo a un passo di distanza: vieni a trovarci nella nostra azienda in via G.Amendola 48 ad Avezzano o contattata il numero 3497707223 per tutte le informazioni.

In alternativa, è possibile mandare una mail ai seguenti indirizzi:

Possibilità di finanziamento

Sopralluogo

Pratiche Gse Incluse

Pratica Detrazioni Fiscali al 50%

Installazione entro 30 giorni

chiavi in mano

LiGiedilgreen@gmail.com

LiGiedilgreen@pec.it