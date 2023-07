FERMI NELLA CONDANNA: VICECOORDINATORE DI ANCI GIOVANI ABRUZZO CONDANNA L’AGGRESSIONE ALL’AGENTE DI POLIZIA DI FOSSACESIA

Finoro esprime solidarietà alla vigilessa coinvolta e ribadisce il sostegno alle forze dell’ordine

“È totalmente inaccettabile l’aggressione subita dall’agente della Polizia municipale di Fossacesia, ancor più quando si tratta di una donna. Condanno fermamente il comportamento dell’aggressore che non ha nessuna giustificazione.”

Questo il commento del Vicecoordinatore di Anci Giovani Abruzzo ed ex assessore alla sicurezza con delega alla polizia locale proprio a Fossacesia, Giovanni Finoro, venuto a conoscenza dell’inquietante episodio di cui è stata vittima un’agente della Polizia locale a Fossacesia Marina.

“Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà alla vigilessa, che stava solo svolgendo con impegno e professionalità il proprio lavoro per mettere in sicurezza cittadini e turisti – prosegue il vicecoordinatore Finoro nonché consigliere comunale – Purtroppo, questi atteggiamenti violenti nei confronti delle forze dell’ordine si ripetono sempre più spesso durante le nostre estati. Si tratta di atti deplorevoli da condannare senza se e senza ma. Ribadisco il mio pieno sostegno a tutte le forze dell’ordine e agli agenti della polizia locale del comune di Fossacesia e della Regione Abruzzo, impegnati ogni giorno a garantire la sicurezza di eventi e delle nostre giornate estive.” “Ricordo il mio impegno da assessore per migliorare le condizioni di sicurezza degli agenti della nostra Polizia municipale, dotandoli di spray al peperoncino – conclude Giovanni Finoro –. È uno strumento a cui si spera di non dover utilizzare, ma rappresenta una protezione aggiuntiva per tutti gli agenti in situazioni di difficoltà e pericolo. Ringrazio tutte le forze dell’ordine per l’impegno dimostrato a tutela dei cittadini e chiedo a tutti la massima collaborazione per vivere un’estate all’insegna del