FESTIVITA’  PASQUALI: L’ATTIVITÀ   DELLA POLIZIA DI STATO  NELLE STAZIONI  FERROVIARIE  DI   MARCHE, UMBRIA  E  ABRUZZO 

5.864 persone controllate, di cui 1590 st di cui 1590 st di cui 1590 st di cui 1590 stranieri, 314 m i, 314 m i, 314 minori, 5 inori, 5 persone denunciate in st in stato di to di libertà.

483 pattuglie impiegate in stazione e 99 impiegate a bordo treno, per un totale di più di 200

convogli ferroviari presenziati, 24 servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio

fisso di Polizia Ferroviaria, 4 minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e

restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Sono questi i risultati conseguiti nelle ultime 2

settimane interessate dalle festività pasquali, che hanno visto un’intensificazione dei servizi di

vigilanza da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in servizio presso il

Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, sia all’interno delle

stazioni che a bordo dei treni, nell’ambito delle tre regioni di competenza territoriale per garantire la

sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni

delittuosi.

A livello nazionale organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria, 1 giornata è stata dedicata a

“Stazioni Sicure” con una complessiva intensificazione dei servizi negli scali ferroviari interessati e

2 giornate sono state dedicate a operazioni “rail safe day” per la prevenzione dei comportamenti

scorretti e pericolosi in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il

mancato risp to rispetto de o delle regole di si ole di si ole di sicurezza;

Organizzate nell’ambito delle 3 regioni di competenza del Compartimento Polfer Marche Umbria e

Abruzzo, sono 4 le giornate dedicate all’”Alto Impatto” nelle stazioni di Pescara, L’Aquila,

Ancona, Fabriano e S. Severino Marche, finalizzati principalmente al contrasto dell’illegale

presenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati nonché

agli imbrattamenti con g menti con g menti con graffiti per i perpetrati in danno de in danno de in danno dei convog i convogli lasciati i iati in sost n sosta negli scali

Durante tali servizi la Polfer si è avvalsa della collaborazione di unità cinofile della Polizia di Stato

ed uti d utilizzato metal dete l detector e tor e smartphone per il c r il c r il controllo de o dei docume i documenti in t in tempo re mpo reale.

Tra i tanti interventi effettuati, la Polfer di Ancona ha indagato in stato di libertà un 34enne

cittadino albanese che, sorpreso e richiamato dal per l personale di F le di F le di Fs S s Security mentre stava attraversando i binari all’interno dello scalo ferroviario, ha dato un forte sc te schiaffo sul vo sul volto de o del di l dipendente de nte delle f.s.

proprio mentre stava giungendo la pa ndo la pa ndo la pattuglia Polfer che ha assistito alla scena.

La persona, in evidente stato di ebbrezza, è stata identificata e dai controlli eseguiti è stata trovata in possesso di una carta prepagata oggetto di furto. Per tali motivi è stata segnalata all’Autorità

Giudiziaria per ricettazione di titolo/effetto rubato e percosse ed è stata sanzionata

amministrativamente sia perché colta in stato di ebbrezza e sia per l’illecito attraversamento dei

binari . Nei suoi confronti è stata applicata anche la misura del “minidaspo” con ordine di

allontanamento da mento dall’impianto fe nto ferroviario per 48 o r 48 o r 48 ore.

Sempre ad Ancona la Polfer ha proceduto nei confronti di un 48enne cittadino del Bangladesh

sanzionandolo per a r atti osce i osceni i ni in luog n luogo pubbli o pubblico.

Il fatto è accaduto a bordo di un treno regionale proveniente da Roma e diretto ad Ancona. L’uomo

dopo aver tentato un dialogo con una viaggiatrice ha compiuto atti osceni. L’intervento è stato

immediato grazie ad una chiamata giunta alla Sala Operativa Compartimentale da una amica della

viaggiatrice, probabilmente contattata dalla stessa, che ha riferito ciò che stava accadendo.

L’operatore della sala Operativa ha contattato immediatamente il capotreno del regionale per

l’individuazione del soggetto. Individuato, dal controllo del suo biglietto, è emerso che sarebbe

sceso nella stazione di Ancona. Allertati gli operatori della Polfer che lo hanno aspettato all’arrivo

in st in stazione.

A Foligno, la Polfer ha denunciato in stato di libertà un 20enne cittadino italiano per minacce a

Pubblico Ufficiale avvenute a bordo di un treno regionale ai danni di una dipendente di Trenitalia

nell’esercizio delle sue io delle sue io delle sue funzioni.

In particolare, la persona viaggiava in prima classe pur essendo in possesso di un biglietto per la 2^

classe e stava dormendo con i piedi appoggiati sul sedile. La Capotreno, pertanto, ha richiamato

l’attenzione del viaggiatore al rispetto delle norme previste dal regolamento delle ferrovie di non

insudiciare i sedili con le scarpe e per tutta risposta ha ricevuto una reazione scomposta da parte

dell’uomo. Dal controllo del biglietto è emersa anche la sua irregolarità per cui è stato invitato a

recarsi in una carrozza di 2^ classe. A tale richiesta l’uomo ha inveito nei suoi confronti con frasi

offensive, aggressive e minacciose tanto da costringere la Capotreno ad allontanarsi per

salvaguardare la propria incolumità mentre in suo aiuto sono intervenuti alcuni viaggiatori presenti.

Richiesto l’intervento alla Sala Operativa Compartimentale, l’operatore ha provveduto ad inviare

sul posto la Pattuglia della Polfer di Foligno che ha fatto scendere il viaggiatore dal treno

identificandolo e pr ndolo e pr ndolo e procedendo ne do nei suoi i suoi confronti.