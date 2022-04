Festività Pasquali. Massiccia presenza dei carabinieri allinsegna della sicurezza

Territorio della provincia di LAquila. In occasione delle festività Pasquali, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha predisposto lintensificazione dei controlli del territorio aumentando la presenza di militari dellArma sulle maggiori arterie di collegamento, sulle piste da sci, nelle aree rurali e nei centri abitati.

Gli Ufficiali responsabili delle Compagnie dipendenti, hanno direttamente coordinato i servizi nellambito dei rispettivi territori, garantendo lo svolgimento delle tradizionali feste religiose in assoluta tranquillità.

Le attività straordinarie hanno portato, gli oltre 200 carabinieri impiegati, a eseguire un numero considerevole di controlli sulla circolazione stradale e sulle persone domiciliate nei comuni aquilani e sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Lesito delle operazioni ha contribuito al mantenimento dellordine e della sicurezza pubblica.

Nelle scorse giornate del 17 e 18 sono state complessivamente controllate circa 1000 persone e 400 veicoli in transito. Eseguiti più di 20 accertamenti etilometrici e rilevato diverse violazioni delle norme comportamentali previste dal Codice della Strada, con relativa decurtazione dei punti nei confronti dei titolari delle patenti di guida.

In relazione ai compiti distituto, particolari attenzioni sono state rivolte sulla città di Sulmona dove, nella giornata di Pasqua, dopo le sospensioni a causa dellemergenza epidemiologica, ha ripreso la manifestazione religiosa nota come Madonna che scappa”, che ha richiamato la partecipazione di migliaia di credenti e turisti.

Nella stessa città e nelle zone periferiche, i carabinieri della Compagnia di Sulmona hanno denunciato in stato di libertà un 25enne che ha violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, una donna del luogo.

Un secondo uomo è stato invece segnalato al competente Magistrato di Sorveglianza, per aver violato le disposizioni impostegli durante gli arresti domiciliari ancora in atto.