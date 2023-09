FINALE NAZIONALE CALCIO A 5: LA RAPPRESENTATIVA DEL VITRUVIO VOLA A PALERMO

Il 9 maggio scorso la squadra maschile categoria “Allievi” di Calcio a 5 del Liceo Scientifico “Vitruvio” ha conquistato il titolo regionale vincendo la semifinale contro l’Istituto “Einstein” di Teramo e battendo, in finale l’Istituto “Galliani” di Chieti. Questa mattina, quindi, i campioni regionali, accompagnati dai professori. Buzzelli Marco e De Foglio Lorenzo, che ne hanno curato la preparazione atletica, stanno volando a Palermo dove di svolgeranno da oggi, 25 settembre, al 29 le finali nazionali.

La squadra del Vitruvio si scontrerà con con le rappresentative del Veneto e dell”Umbria per provare a conquistare il titolo nazionale. Sarà un momento importante di sport, ma soprattutto saranno giorni in cui bravura tecnica e determinazione d’animo si declineranno insieme per dare vita a giornate all’insegna della sana competizione e del fair play, in un clima di incontro e condivisione, i valori più puri e più alti dello sport.

La Dirigente scolastica, Prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, augurando ai ragazzi l’in bocca al lupo per questa avventura e ringraziandoli per aver regalato a tutta la comunità vitruviana questo bel sogno, li esorta ad essere prima di tutto campioni nella vita e nell’anima e a combattere sempre con tenacia per conquistare traguardi sempre più alti.

La squadra è composta dagli alunni: Rozzi Francesco, Onnembo Nicolò, Guglietti Samir, Maceroni Nico, Ciaccia Riccardo, Sciarretta Sebastiano, Addari Giuseppe, Scatena Davide, De Leonardis Simone, Ranieri Simone, Colangelo Simone.

Ad maiora semper, Vitruviani!