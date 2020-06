FIUME LIRI. ANCORA SCHIUMA BIANCA, MA PER GLI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO È TUTTO NORMALE

Capistrello, (AQ). Nel pomeriggio di oggi sono giunte in redazione delle foto e un filmato che mostrano le acque del fiume Liri piene dell’ormai tanto famosa schiuma bianca. Proprio quella schiuma che la settimana scorsa è stata definita come una produzione naturale del fiume. Il comitato “Viviamo il Liri” non ci sta, e promette battaglia affinché si chiarisca la causa di tale fenomeno.







Michele Rossi