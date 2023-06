FOSSACESIA. ANCHE QUEST’ANNO NON SI PAGHERA’ L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

“Anche quest’anno, come avviene dal 2011, anno in cui fu introdotta la tassa, a Fossacesia non si pagherà l’imposta di soggiorno. L’Amministrazione Comunale intende così incentivare il turismo nel nostro territorio, accrescere l’interesse di quanti hanno intenzione d’investire qui nel settore della ricettività albeghiera, stimolati da una notevole e crescente presenza di turisti, un trend che è in costante ascesa negli ultimi anni, tanto da far parlare di “Modello Fossacesia”.

È quanto afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che considera la decisione un investimento di lungo periodo, soprattutto per il futuro del settore della ricezione turistica, che ha molti margini di sviluppo.

“Introdurre l’imposta avrebbe avuto senz’altro benefici per le casse del nostro ente a fronte dei continui tagli che i Comuni subiscono a causa dei mancati trasferimenti da parte di Stato e Regione – aggiunge Di Giuseppantonio -, ma sarebbe stato un segnale dissonante per un territorio, che ambisce ad affermarsi dal punto di vista turistico e che vuole favorire il lavoro di chi si occupa di accoglienza. La nostra ambizione per una località che da 22 anni consecutivi conquista il prestigioso sigillo della Bandiera Blu, che ha ottenuto Tre Vele da Legambiente e Touring Club per il suo mare, è quella di far crescere gli investimenti e le aperture di ulteriori attività ricettive”.