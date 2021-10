FOSSECESIA. MUORE A 67 ANNI, LA MADRE DISABILE NON RIESCE A DARE L’ALLARME, IL CORPO TROVATO DOPO 3 SETTIMANE

Una storia terribile quella che arriva da Fossacesia (CH), dove un uomo di 67 anni è deceduto per cause naturali, in casa con lui la madre 86enne disabile costretta a letto. La donna a causa delle sue condizioni non è riuscita a dare l’allarme le sue grida infatti non sono state sentite da nessuno.

A scoprire il dramma i carabinieri allertati da alcuni vicini a causa del terribile odore che arrivava dall’abitazione. Una volta dentro i militari hanno trovato il corpo dell’uomo morto da 3 settimane l’anziana mamma che era riuscita trascinandosi ad arrivare in cucina sopravvivendo mangiando quello che trovava.