FRANCESCO TOTTI IN GIRO PER LA MARSICA CON ILARY E I FIGLI

Oggi giornata tutta marsicana per la famiglia Totti-Blasi, il campione del mondo, idolo dei romanisti e non solo, dopo aver presenziato all’inaugurazione di un centro sportivo a Celano, ha deciso di immergersi nella natura marsicana insieme alla sua famiglia. Nel pomeriggio, Francesco, Ilary e i loro figli hanno visitato la riserva naturale di Zompo lo Schioppo a Morino. Non si esclude che in serata la famiglia Totti possa decidere per un altro tour in uno dei tanti borghi della Marsica. Molti marsicani, dopo aver visto le foto del “Pupone” su instagram, hanno cominciato a sperare che le nostre montagne possano entrare nelle mire turistiche di molti vip. La visita di oggi alla cascata di Morino, non è sfuggita neanche al simpaticissimo “Abruzzese fuori sede” che gli ha dedicato uno dei suoi classici post.

