FREE FEMALE POWER : UN LABORATORIO ARTISTICO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Carissimi lettori, con grande piacere vi comunico un’altra delle innumerevoli iniziative promosse dall’Associazione “Il Guscio” e dal Circolo Culturale Chaikhana di Roseto degli Abruzzi, due realtà da sempre in prima linea per contrastare la violenza in ogni sua forma e per salvaguardare i diritti umani.

Mi riferisco al laboratorio artistico gratuito “Free Female Power” che si terrà il 30 aprile alle ore 9.30, con lo scopo di far scoprire e approfondire la storia delle donne che si sono battute coraggiosamente per l’indipendenza. Nel corso della mattinata si affronteranno tematiche di estremo interesse, ponendo una particolare attenzione ai momenti più salienti della lotta per l’uguaglianza di genere e, infine, si pranzerà assieme.

Sarà presente l’ideatrice del progetto Lalula Vivenzi Carrasco, una talentuosissima artista a tutto tondo. Colombiana di nascita, sin da giovanissima ha avvertito l’esigenza di coltivare i suoi sogni e le sue passioni, che l’hanno portata ad esprimersi attraverso le forme d’arte più variegate e a diventare poetessa, pittrice, stilista e fotografa. Espone in numerose mostre, partecipa a progetti culturali e tanto altro ancora. Tenace, determinata e inarrestabile nelle sue idee e nelle sue iniziative, Lalula è un vero e proprio vulcano, che travolge chiunque con la sua energia ed il suo contagioso entusiasmo.

Per informazioni più dettagliate non esitate a contattare il seguente numero: 348 475 6396

L’invito è esteso a tutti voi! Non potete assolutamente mancare!

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia)