GIOIA DEI MARSI. LAUREA MAGISTRALE CON LODE IN ECONOMIA AMMINISTRAZIONE E FINANZA PER SARA RAFFAELE

Laurea con lode per la neo Dottoressa Sara Raffaele, che ha brillantemente terminato gli studi in economia amministrazione e finanza presso la facoltà dell’università degli studi dell’Aquila.

Una giornata carica di emozione per la neo dottoressa Sara Raffaele che ha discusso la tesi in REVISIONE AZIENDALE avente come argomento le frodi carosello in modalità telematica.

Un brillante risultato per la giovane marsicana che ha ricevuto anche le congratulazioni della commissione di laurea per il brillante risultato conseguito invitandola a proseguire gli studi per un brillante futuro sia professionale che personale.

Alla neo dottoressa gli auguri della Redazione de Il Faro 24.it.