GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 2023 AL LICEO STATALE BENEDETTO CROCE, “PORTE E PONTI”

In occasione della Giornata europea delle lingue, celebrata ogni anno il 26 settembre su iniziativa del Consiglio d’Europa, gli studenti del Liceo Benedetto Croce di Avezzano sono stati i protagonisti di un evento straordinario

La Vicaria del Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Ciccarelli, ha aperto l’evento, dando un caloroso benvenuto a tutti gli studenti e i docenti presenti alla manifestazione.

Gli alunni del Liceo Linguistico (classi 2L, 3E, 3G, 3L EsaBac, 3I, 3M, 4L EsaBac, 4M, 5E, 5G, 5I, 5L EsaBac), del Liceo delle Scienze Umane (classe 3C) e del Liceo Economico Sociale (classi 3A, 4A, 3D) hanno valorizzato le lingue straniere studiate (inglese, francese, spagnolo, tedesco), alternandosi sul palco con delle originali attività laboratoriali. Un divertente ed emozionante viaggio attraverso l’arte, la storia, la letteratura, la musica, giochi e quiz in lingua straniera.

Nell’arco della mattinata sono state illustrate inoltre le peculiarità del percorso Brook Hill Academy per il conseguimento del diploma italo-americano.

Ospite di eccezione il dott. Alessandro Dimaiuta, direttore dell’Associazione Diplomatici Italiani, una NGO con Status Consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) dal 2016, leader per la formazione internazionale dei giovani.

Tema scelto per l’edizione di quest’anno: PORTE E PONTI.

La bella novità? Una Porta della Pace realizzata con scatole dipinte o rivestite con cartoncino colorato dagli studenti. I colori scelti rinviano all’Arcobaleno, quel ponte del Cielo simbolo per eccellenza di pace e armonia.

L’idea, nata Prof.ssa Doriana Turcossi (docente di conversazione inglese), è stata realizzata grazie alla splendida collaborazione tra alunni e docenti.

Dei palloncini bianchi con tanti bigliettini di pace in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco sono stati poi lanciati in aria nel cortile della scuola.

“Presentatori per un giorno” della Giornata delle Lingue gli studenti Lucrezia Conti (5E), Emanuele Degni (5G), Sofia Notarantonio (5I), Simone Marchionni (5l EsaBac) .

In platea gli alunni del Liceo Linguistico (classi 1E, 1G, 1L), del Liceo delle Scienze Umane (classi 1C, 1N) e del Liceo Economico Sociale (1A, 1D) sono stati coinvolti e hanno partecipato attivamente all’evento.

Grazie a tutta la squadra dei docenti del dipartimento linguistico (proff. Giffi, Gigli, Malaspina, Trabalsi, Turcossi, Cipolla, Salini, Sgammotta, Sivukha, Castellani, Iorio, Maddalena, Cicconi, Cantera) per aver guidato e supportato i ragazzi in questo percorso.

Grazie infinite al Dirigente Scolastico, prof. Attilio D’Onofrio, e allo staff di dirigenza (proff. Ciccarelli, Gallese, Maddalena) per il loro costante supporto nell’organizzazione.

Grazie! Thanks! Merci! ¡Gracias! Danke!

“Finché l’uomo sfrutterà l’uomo, finché l’umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace. La ragione di tutto il male del nostro tempo è qui.”

(Pier Paolo Pasolini)

“Les petites choses n’ont l’air de rien mais elles donnent la paix. Dans chaque petite chose il y a un ange.”

(Georges Bernanos)

“Mi partido es la Paz.

Yo soy su líder.

No pido votos,

pido botas para los descalzos

– que todavía hay muchos-.”

(Gloria Fuertes)

“Frieden im Herzen bringt Frieden in die Welt.” (Toeche-Mittler)

“Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”

(Martin Luther King, Jr.)

