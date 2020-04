GIOVANE CELANESE SI LAUREA DISCUTENDO LA TESI ONLINE

Si è laureata a pieni voti la giovane celanese Michela Mariani in teleconferenza da Milano dove risiede per lavoro e studio.

Discute la tesi su “Lo shopping come Drive per il turismo” nel Corso di Laurea Magistrale in Turismo e Gestione delle risorse Ambientali Dipartimento dei metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza, dellaFacoltà di Economia.

La tesi è stata discussa online con l’ Università La Sapienza di Roma in quanto Michela, residente a Milano prima dell’emergenza Covid-19, ha scelto di non spostarsi per rispettare le ordinanze in merito al contagio da coronavirus.

Senza perdersi d’animo e con la forza di volontà che la contraddistingue, pur senza gli affetti più cari vicino, è riuscita a portare a termine in breve tempo l’ultima fatica del suo percorso di studio già iniziato con la laurea in “Scienze per il turismo”. Lontana da casa la giovane Michela, grazie al sostegno e l’incoraggiamento del fidanzato Domenico, ha raggiunto il traguardo finale del suo percorso universitario. Forse l’unico rammarico, ci racconta Michela, non aver potuto confezionarsi una vera corona di alloro per cingere il capo al momento della proclamazione, ma accontentarsi di una coroncina improvvisata in casa.

Sicuri che, alla fine di questa grave emergenza, la Dottoressa Michela Mariani avrà occasione per essere festeggiata da parenti e amici, rivolgiamo le nostre Congratulazioni a lei, al papà Michele, alla mamma Giovanna Del Vecchio e alla sorella Beatrice (grande fan della sorella minore).