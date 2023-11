GIOVANE MINORE DELLA COSTA TERAMANA ARRESTATO DALLA POLIZIA PER REATI DI SPACCIO

Nella prima mattinata odierna, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Teramo, in esecuzione ad ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, ha tratto in arresto un giovane minore residente sulla costa teramana, resosi responsabile di detenzione e spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo Hashish.