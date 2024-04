Giro d’Italia 2024 – Abruzzo protagonista di quattro tappe

4 Maggio 2024. Da Venaria Reale in Piemonte parte la nuova Edizione del Giro d’Italia che quest’anno vedrà, oltre lo sloveno Tadej Pogacar come il principale favorito per la vittoria finale secondo le quote dei bookmaker, grande protagonista l’Abruzzo con ben quattro tappe che toccheranno la Regione sia nel passaggio da nord a sud lungo lo stivale che viceversa. E allora scopriamo come, quando e quali località saranno coinvolte in quello che è uno degli eventi sportivi nazionali più importanti dello sport nazionale e non solo.

Gran Finale in salita a Prati di Tivo

La prima tappa che vedrà il passaggio in Abruzzo avverrà sabato 11 maggio, esattamente una settimana dopo l’inizio del Giro. I corridori partiranno dall’Umbria, Spoleto per l’esattezza e concluderanno il percorso a Prati di Tivo dove ai ciclisti aspetta una salita finale di ben 14 chilometri con un dislivello medio del 7%. Tappa breve appenninica di 153 chilometri ma che nel finale potrebbe riservare anche più di una sorpresa.

Da Avezzano fino a Napoli

Il giorno successivo, domenica 12 maggio invece la partenza sarà in Abruzzo, al centro della Marsica, ad Avezzano per la precisione con la tappa che si concluderà a Napoli nel pieno centro nell’elegante Via Caracciolo. La partenza da Avezzano sarà quasi costantemente in leggera discesa in direzione Lazio, più esattamente verso la superstrada tra Sora e Cassino. La tappa proseguirà nel casertano, salirà fino al Monte di Procida per poi dirigersi a Pozzuoli, Posillipo ed infine nel centro della metropoli.

Volatona certa a Francavilla a Mare

Il giro non toccherà l’Abruzzo soltanto per un giorno di corsa (lunedì 13 pausa), tornando nella nostra regione già mercoledì 15 maggio. Si parte della Campania, più esattamente nel Beneventano a Foiano di Val Fortore. Si risale in Molise, passando per Termoli, con 80 chilometri finali dritti e piatti per una volata praticamente certa che arriverà fino a Francavilla al Mare dove terminerà la Tappa dopo aver percorso poco più di 200 chilometri.

Tappa particolare da Martinsicuro

L’ultima tappa abruzzese del Giro d’Italia si svolgerà il giorno successivo, giovedì 16 maggio, con la partenza da Martinsicuro e l’arrivo nelle Marche, più esattamente a Fano, dopo aver percorso 190 chilometri. La tappa sarà “adriatica” in tutta la parte abruzzese poi a Civitanova Marche il percorso andrà verso l’interno e le colline marchigiane con qualche “strappo” che potrebbe portare a qualche sorpresa prima di tornare alla pianura di Fano.

Siamo certi sin da ora che l’Abruzzo dimostrerà un palcoscenico all’altezza di un evento importante e seguito con il Giro d’Italia 2024, con tappe che esalteranno la bellezza naturale della regione. Dai panorami montani mozzafiato alle affascinanti coste adriatiche, ogni tappa con protagonista l’Abruzzo presenterà sfide uniche e momenti indimenticabili con i ciclisti che daranno il meglio di sé su strade tortuose e salite impegnative così come sui rapidi percorsi in pianura, mentre gli spettatori potranno vivere da vicino l’emozione di questo grande evento sportivo. La speranza è che ovviamente la visibilità dei luoghi d’Abruzzo possa anche essere un volano per un aumento delle presenze di turisti nei mesi ed anni a venire.