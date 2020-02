GISSI, INCIDENTE SUL LAVORO: OPERAIO INVESTITO DA UN CARRELLO ELEVATORE

Incidente sul lavoro, questa mattina a Gissi, per un operaio che è stato investito da un carrello elevatore. L’uomo ha riportato lesioni considerevoli ad un arto inferiore. Sul posto, il personale del 118 che, constatata la gravità della ferita dell’infortunato , ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza da Pescara. In ogni modo, le sue condizioni dopo il ricovero in ospedale e le prime cure , sono apparse buone e non destano ulteriori preoccupazioni. Il fatto è accaduto nell’azienda Arkena che produce materie plastiche. I rilievi di legge sono stati svolti dai Carabinieri della locale stazione.