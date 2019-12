GLI ENTRA UN GATTO NEL NEGOZIO E LA PROPRIETARIA GLI SPEZZA LA SCHIENA CON UN BASTONE

Al peggio non c’è mai limite. Un fatto che lascia sconcertati, avvenuto in Puglia, in provincia di Foggia, dove una negoziante vedendo entrare nel suo locale un gattino ha pensato bene di prenderlo a bastonate fino a rompergli la colona vertebrale ed ucciderlo.

La donna, donna per niente pentita di questo scellerato gesto, ha anche proferito parole offensive verso chi invece ama gli animali.

Un fatto che ha fatto il giro sui social, dove alcune associazioni animaliste hanno chiesto di prendere posizione contro questa donna evitando anche di andare nella sua attività.

La negoziante è stata denunciata