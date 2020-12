GOVERNO, SI VA VERSO UN BLOCCO TOTALE NEI GIORNI DI FESTA TRA NATALE E CAPODANNO

Lockdown e zona rossa a Natale: il Governo decide, cosa cambia. Si prospetta un mini lockdown durante i giorni di festa tra Natale e Capodanno in Italia. Il Governo è pronto a prendere una decisione drastica dopo aver incontrato il Cts in giornata.Tutta Italia potrebbe diventare zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi, quindi quelli dal 24-27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5-6 gennaio. Della possibili stretta hanno parlato oggi, per quasi tre ore, il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e alcuni esponenti del CTS.Il Governo si è convinto ad agire dopo le immagini del weekend, con i centri città presi d’assalto per lo shopping natalizio. Misure più rigide sono necessarie, ma è pur vero che mentre in Germania, che ha decretato il lockdown nazionale per le festività di Natale, la curva epidemiologica sale, in Italia abbiamo una curva finalmente discendente, seppur il calo procede lentamente. Questa, in estrema sintesi, la posizione espressa dal Comitato tecnico scientifico nella riunione col premier Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese, sul tavolo la questione del lockdown nazionale in vista delle festività. L’ipotesi è quella di decretare l’Italia in zona rossa nei festivi e prefestivi, dunque 24-25-26 dicembre, 31 dicembre e primo gennaio, 2 e 3 gennaio, poi 5 e 6 gennaio. Gli esperti del comitato tecnico scientifico, nel corso della riunione con i capi delegazione e il governo, avrebbero espresso forte preoccupazione su un possibile allentamento delle misure che potrebbe pregiudicare una nuova evoluzione negativa della curva, ora in lentissimo miglioramento. I risultati di comportamenti sbagliati, ha sottolineato il Cts, arriverebbero proprio a gennaio e in particolare a partire dal 7 gennaio quando invece il paese dovrebbe ripartire e milioni di persone si rimetteranno in moto tra la scuola e il lavoro.