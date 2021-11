I MARSI FANTASY FEST 2021: IL LICEO ARTISTICO BELLISARIO DI AVEZZANO TRA I PROTAGONISTA DELL’EVENTO

Il Liceo Artistico “V. Bellisario” di Avezzano torna per la quarta volta a partecipare all’evento I Marsi Fantasy Fest, organizzato dal centro commerciale “I Marsi” di Avezzano, in collaborazione con diverse associazioni, e tutto dedicato al mondo del Fantasy e del cosplay.

Il festival prenderà il via sabato 20 novembre alle ore 15:00 e si protrarrà fino al tardo pomeriggio del giorno successivo, con un cartellone ricco di attività artistiche e ludico-ricreative all’insegna del fantastico e della magia: tornei di giochi, animazione con “I giochi di una volta”, concerti di musica a tema, esibizioni di personaggi in costumi, con una sfilata finale, e uno stand con i lavori grafici degli alunni del Bellisario allestito nella galleria di sinistra del centro commerciale.

Non vi è dubbio che il Liceo Artistico sia una scuola in continuo fermento d’attività, e sempre pronta a sposare le iniziative organizzate sul territorio.

Se già lo scorso sabato 6 novembre un disco corazza riprodotto con maestria dai suoi alunni è stato donato al nuovo vescovo della Diocesi dei Marsi, in occasione dell’incontro ufficiale tra S.E.R. mons. Giovanni Massaro e una delegazione della Pro-Loco di Avezzano, questa volta il talento e l’estro artistico degli studenti del Bellisario si mettono in mostra con l’esposizione di fumetti realizzati con varie tecniche,dai tradizionali acquerelli, tempera e chiaroscuro fino al digitale,esu temi fantasy e del mondo dei manga, ma anche vignette con una forte impronta sociale, dati i richiami all’omofobia, al femminicidio, al bullismo o all’inquinamento ambientale.

Completano l’allestimento personaggi di comics realizzati in tridimensionale dal laboratorio di Figurazione plastica e tavole degli alunni del laboratorio di Moda, con figurini che si ispirano all’arte contemporanea e al mondo della fantasia.

E non basta, perché molti alunni saranno tra i cosplayer, interpretando anche su sé stessi la fantasia di ieri e di oggi, con travestimenti che spaziano dalla letteratura e il cinema fantasy ai videogiochi, da Cappuccetto Rosso a Joker e ai personaggi di Riverdale.

Tutto questo sotto il coordinamento della professoressa Giorgia Evangelista e con il contributo di altri docenti di discipline artistiche, i professori Di Sanza, Corvetti, Malvestuto e Sinisi.

La scuola non si ferma, e il prossimo appuntamento con il territorio la vedrà impegnata nel programma degli eventi organizzati il 25 novembre dalla Commissione per le pari opportunità del Comune di Avezzano per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma sarà meglio non anticipare troppo…







