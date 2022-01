I PICCOLI BORGHI? NON SOLO PRESEPI, ESCE UN NUOVO LIBRO DOVE SI PARLA DI AIELLI

“I Piccoli Borghi? Non solo Presepi”, Aielli inserito in un nuovo libro, nel quale si racconta di come si sia trasformato il Comune marsicano in pochi anni, grazie alla lungimiranza del Sindaco Enzo Di Natale e delle sue Amministrazioni.

A parlare di Aielli questa volta è stato Maurizio Diano, funzionario della Regione Calabria, che ha scritto il libro edito dalla prestigiosa casa editrice Rubbettino.

“Quando si parla di Borghi, di valorizzazione e di futuro, ormai spesso si parla di Aielli”, ha spiegato il Sindaco Enzo Di Natale. “L’ ennesima testimonianza è un altro libro che racconta di noi, scritto da Maurizio Diano, funzionario della Regione Calabria”. “L’ho saputo grazie ad una mail che l’autore mi ha inviato per ringraziarmi per essere stato tra le fonti di ispirazione. La bibliografia aumenta e lo spazio nella mia libreria diminuisce. È sempre un grande onore”.