I SINDACI: “DISASTRO SANITÀ MARSICANA. SIAMO VICINI AI MEDICI, AGLI INFERMIERI E AGLI OPERATORI SOCIO SANITARI”

“Medici, infermieri e operatori socio sanitari devono sapere che siamo al loro fianco e che non abbiamo condiviso la posizione intimidatoria della dirigenza dell’Azienda sanitaria provinciale.L’immane ed encomiabile sforzo compiuto in questi mesi per fronteggiare la seconda ondata della pandemia che si è accanita con violenza sulla marsica li legittima, anzi, a far sentire la loro voce”.È l’invito dei sindaci della Marsica, rivolto al personale sanitario della provincia di L’Aquila per protestare contro i provvedimenti firmati dal direttore generale Testa, dalla direttrice sanitaria Cicogna e dal direttore amministrativo Di Rocco.“Una disorganizzazione evidente: tutti hanno avuto notizia dei morti fuori il pronto soccorso in attesa di essere ricoverati, dei ritardi, dell’implosione del sistema dei tamponi, delle promesse di assunzioni e di implementazione dei posti letto disattese.Si deve correre ai ripari e non impiegare il tempo in indagini per scoprire e punire chi ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente la situazione interna all’ospedale. Stessa cosa dicasi per gli avvertimenti rivolti ai giornalisti. I medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario devono sapere che i cittadini e noi sindaci siamo dalla loro parte e che rispettiamo il diritto di esprimere una opinione informata. Tanto più quando proviene da chi lotta in prima linea.La situazione sanitaria nell’intera provincia di L’Aquila è allo sfascio totale e, mentre ancora piangiamo i nostri morti e cerchiamo di curare al meglio le centinaia di persone colpite dal virus e da altre patologie, si prospetta a breve una terza ondata di contagi che può essere ancor più violenta.Bisogna rinforzare gli organici, i turni sono estenuanti: il personale ha bisogno di serenità e di un coordinamento serio ed efficiente”.Occorre fare presto e rimediare a quanto non fatto fino ad oggi: la terza ondata non può trovare lo stesso livello di impreparazione che ha caratterizzato la seconda!

I Sindaci: ”Giovanni Di PangrazioSindaco di AvezzanoSettimio SantilliSindaco di CelanoVincenzo GiovagnorioSindaco di TagliacozzoCesidio LobeneSindaco di Trasacco Marivera De Rosa Sindaco di Luco dei Marsi Enzo Di NataleSindaco di AielliMirko Zauri Sindaco di Pescina Antonella BuffoneSindaco di Balsorano Lorenzo LorenzinSindaco di CappadociaVelia NazzarroSindaco di CarsoliPasqualino Di CristofanoSindaco di Magliano dei Marsi Francesco CiciottiSindaco di CapistrelloGiuseppina PerrozziCastellafiumeGianfranco TedeschiCerchioCivitella RovetoSandro De Filippis Antonio MostacciSindaco di CollarmeleRosanna SalucciSindaco di CollelongoGianclemente BerardiniSindaco di Gioia dei MarsiNazareno LucciSindaco di Massa d’Albe Roberto D’AmicoSindaco di MorinoAntonio ParaninfiSindaco di OricolaRaffaele FaboritiSindaco di OrtucchioGiacinto ScióSindaco di PeretoQuirino D’OrazioSindaco di San BenedettoLorenzo BerardinettiSindaco di Sante MarieOlimpia Maria Morgante Sindaco di Scurcola MarsicanaFernando MarzoliniSindaco di Rocca di BotteGiulio LanciaSindaco di San Vincenzo Valle Roveto Manfredo Eramo Sindaco di Ortona dei Marsi Leonardo LippaSindaco di Villavallelonga