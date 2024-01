“IL CALAPRANZI”_CASTELLO ORSINI DI AVEZZANO_ 19 GENNAIO 2024 (ORE 21)

La sesta stagione del Teatro OFF di Avezzano inizia il nuovo anno con lo spettacolo “Il Calapranzi”, commedia in atto unico del Premio Nobel Harold Pinter del 1957 e messa in scena la prima volta al Hampstead Theatre di Londra il 21 gennaio 1960.

Prodotta dal gruppo Actor Project del Piccolo teatro dello Scalo di Chieti, la pièce sarà in scena sul palco del Castello Orsini Colonna di Avezzano il prossimo 19 gennaio alle 21.

L’azione si sviluppa in un seminterrato spoglio e desolato dove due uomini, Ben e Gus sono in attesa di qualcosa. Ben è il più autoritario e trascorre il tempo leggendo il giornale, Gus invece è passivo ma è l’unico che utilizza la parola in modo positivo, facendo domande, le quali però non trovano mai risposta. Ne derivano dialoghi vuoti, illogici, irrazionali.

Nel corso delle battute si scopre che essi sono due sicari professionisti che attendono istruzioni da un misterioso capo, che sembra comunicare con loro tramite un calapranzi, dal quale vengono fatti scendere oggetti e messaggi. Non conoscono la loro vittima, sanno solo che prima o poi entrerà dalla porta dello scantinato dove sono chiusi e loro dovranno ucciderla.

L’attesa è snervante ed i due riempiono il loro tempo parlando di cose futili, in un crescente stato ansioso che li porta allo scontro verbale, sebbene non acceso…

Costo biglietto: € 13

Biglietti disponibili presso il Punto informativo Largo Pomilio, ad Avezzano, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19.30.

Sarà sempre possibile acquistare i biglietti online su i-ticket oppure presso la libreria Ubik di Avezzano.

Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il Castello Orsini di Avezzano

Per informazioni