Il Carnevale marsicano colora Avezzano: il 19 e il 21 febbraio festa in piazza e sfilata in maschera

Più di 100 “maschere” sfileranno lungo le vie del centro-città e 12 Api food truck apriranno i battenti a Piazza Risorgimento per il pranzo, la cena e la merenda. Tutto pronto per la prima edizione del Carnevale Marsicano-edizione Avezzano.

Macchine spara-coriandoli, stelle filanti su ogni metro quadro di Piazza Risorgimento e più di 100 maschere allegoriche che sfileranno per le vie del centro-città. Il 19 e il 21 febbraio, Avezzano festeggerà in grande stile. È già tutto pronto per la prima performance del Carnevale Marsicano-edizione Avezzano. Al centro di Piazza Risorgimento, a partire dalla mattina andranno in scena spettacoli per i più grandi e i più piccini a tema carnevalesco, per una “giostra” colorata di musiche, colori ed esibizioni. In più: nella giornata del martedì grasso si potrà pranzare, cenare e fare merenda direttamente in loco, grazie a 12 apette food truck, tra cui la moto dei panini, l’ape-pizza, l’ape-friggitoria, finger food a tema cinema, ape-enoteca e molto altro.

“Abbiamo – spiega la consigliera comunale Federica Collalto – voluto creare, in armonia con l’Assessorato alla Cultura coordinato dall’assessore Di Stefano, delle giornate a tema. Domenica 19 febbraio, dalle ore 11 fino alle 13, in Piazza, ci sarà il grande e gradito ritorno di “Avezzano Bimbi”, con baby dance e, nel pomeriggio, l’Allegro Pantalone. Dalle ore 14 fino alle 17 del 21 febbraio, invece, avrà luogo la sfilata in maschera. Si esibirà anche il gruppo di Majorette, che aprirà a chiuderà il corteo. Dalle 19, poi, avremo l’originalissimo spettacolo per tutta la famiglia – una prima assoluta per la città di Avezzano – intitolato “Lo Jullare”, con cubi led: un’esibizione interattiva, che sarà in grado di coinvolgere direttamente il pubblico. Gli spettatori, infatti, potranno aiutare il giullare medievale alias Antonio Antonini, artista pescarese, nelle sue “carnevalate”. Infine, a chiusura della giornata, dalle 20 alle 22, musica italiana suonata dal vivo”.

Al corteo in maschera, parteciperanno gli studenti delle scuole della città, gli allievi delle scuole di danza del territorio e le compagnie teatrali locali. Le strade cittadine interessate dalla sfilata colorata e a piedi saranno via Marconi, via Cesare Battisti, via Cataldi, via Armando Diaz, via Trieste e tutta la cornice di Piazza Risorgimento. “Grazie alla collaborazione con AnimaLuco, associazione organizzatrice della storica sfilata dei carri di Luco dei Marsi, la città centro della Marsica avrà un Carnevale eccezionale. – afferma il direttore artistico dell’evento, Michela Dominici (MD Events) – Un gemellaggio artistico, quello tra Avezzano e Luco dei Marsi, all’insegna del divertimento e del colore. Sarà un vero e proprio festival del Carnevale”.

Strade in festa, allegria negli occhi dei bambini e sorrisi estasiati di fronte alle maschere più famose di sempre: per il Carnevale avezzanese 2023, tutti i cittadini sono invitati a partecipare e ad unirsi alla festa.

Il programma completo:

Domenica 19 febbraio, a Piazza Risorgimento:

Ore 11-13, Avezzano Bimbi;

Ore 15-16, baby dance;

Ore 16-17, l’Allegro Pantalone.

Martedì 21 febbraio, a Pizza Risorgimento: