IL CASO IACUTONE – DALLARI FINISCE IN TRIBUNALE, IL MANAGER DEI VIP FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Si è parlato molto nei giorni passati della Diretta fatta tra lo Storico Tronista del Programma UOMINI & DONNE, Mariano Catanzaro, e il Suo Manager Ivan Iacutone. Mariano, dopo qualche anno di distanza, interrogato dal Manager, si è scagliato contro Valentina Dallari. Ricordando, che l’ha corteggiata, all’inizio del suo percorso televisivo, nella nota trasmissione, uomini e donne, definendola un quadro astratto. Dice ancora che, la Dallari, con il suo continuo attaccare Giulia De Lellis, senza alcun motivo e la scomparsa del suo Fidanzato Junior Cally, potrebbe essere una trovata pubblicitaria, per ritrovare un pò di visibilità, considerato la sua uscita da tutte le scene possibili.

La stessa, fu accusata qualche tempo fa dall’agente Di Catanzato, Il Celanese Ivan Iacutone, per essere scappata via con il Bottino, prima di un Evento in Abruzzo. Episodio che scatenò l’ira del Web, scagliatosi contro la Dallari. Lo stesso episodio finì su Canale 5 nel noto programma LIVE Non è La Durso.

Da alcune voci, sembra che, essa, dopo aver Bloccato su instagram il Manager dei Vip, Ivan Iacutone, mesi fa, ora abbia bloccato anche uno dei suoi artisti, proprio Mariano Catanzaro, dopo le dichiarazioni rilasciate nella Diretta. Nonostante che tra i due Ex Tronisti non ci sia alcun tipo di rapportato. Tra la Dallari e lo Iacutone sono in corso le vie legali, i giudici a breve metteranno sentenza, chi vivrà vedrà!!!