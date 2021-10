IL CASTELLO DI ORTUCCHIO IN BLU PER L’USCITA DI BLU CEYLON IL NUOVO SINGOLO DELLA CANTAUTRICE ESTER CESILE

Blu Ceylon è il nuovo brano di Ester Cesile disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 15 OTTOBRE.

Dalla stessa sera il Castello di Ortucchio simbolo del paese è stato colorato di Blu, per l’uscita dal brano della cantautrice. La cantautrice dichiara: -“ Sono così felice che il simbolo del mio paese sia stato colorato di blu per l’uscita dal mio nuovo singolo. Ringrazio dal profondo del mio cuore le persone che lo hanno reso possibile dedicandomi parte del loro tempo. Ne sono così grata. Inoltre vorrei ringraziare tutte le persone che erano lì con me, a guardare questa meraviglia. La loro presenza è stata fondamentale per me, con il tempo ho imparato a non dare mai per scontato le persone che sono al mio fianco, loro non sono dovute ad esserci, e se ci sono è perché in quell’attimo l’unica cosa che conta per loro è la mia felicità. Ringraziate, ringraziatele sempre le persone che vi sono accanto, per essere parte di voi in quel momento.”

