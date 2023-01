Il circuito Mtb Abruzzo Cup annuncia le sei prove per la stagione 2023

Da maggio ad ottobre, il circuito Mtb Abruzzo Cup vivrà il suo momento più intenso con sei prove sparse in giro per la regione tra granfondo e marathon, per un circuito che va consolidandosi e ad accrescere il successo di anno in anno.

Il nuovo calendario contempla la Sirente Bike Marathon il 14 maggio ad Aielli (Avezzano Mtb), la Marathon degli Stazzi il 4 giugno a Scanno (Mtb Scanno), la Granfondo Campo di Giove l’11 giugno a Campo di Giove (Asd Bike Shock), la Granfondo Maiella e Morrone a Sant’Eufemia a Maiella il 25 giugno (Functional Fit), la Gran Sasso Marathon Mtb il 2 luglio a Castel del Monte (Bike Team Bucchianico) e I Sentieri dei Lupi il 1°ottobre a Collarmele (Asd Collarmele Mtb).

Per sottoscrivere l’abbonamento, quello individuale al costo di 120 euro e a squadre di 150 euro.

www.abruzzomtbcup.it