IL COMUNE DI OVINDOLI PUNTA ALLA SICUREZZA IN MONTAGNA

Appuntamento il 12 e 26 Marzo 2022 alle ore 17:30 presso la sala multimediale di Ponzio ( ingresso Gratuito) per prenotazioni contattare il 340-8098557.

Sarà il servizio Meteomont dell’arma dei Carabinieri insieme alla Protezione Civile del Comune di Ovindoli a coadiuvare e a spiegare le difficoltà nascoste della montagna. Come leggere un bollettino meteo, come prevenire e usufruire della montagna d’inverno in sicurezza.

L’attività è stata promossa da tutti i consiglieri di maggioranza del gruppo “Siamo Ovindoli “rappresentati dal Sindaco Angelo Ciminelli.

“Confermiamo come Amministrazione la volontà di diffondere la cultura in tutte le sue sfaccettature mettendo in rilievo la SICUREZZA, -commenta il Sindaco Angelo Ciminelli – perché siamo convinti che la montagna è uno spazio di libertà e non solo di divieti e regolamenti. L’obiettivo di queste serate è quello di sensibilizzare sempre più i nostri frequentatori della montagna, cittadini e turisti approfondendo e diffondendo la cultura della prevenzione e della sicurezza. Ringraziamo vivamente il servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri per il prezioso supporto e il costante servizio alla nostra comunità.”