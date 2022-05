IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA RIDUZIONE DELLA TARI. L’AMMINISTRAZIONE GIOVAGNORIO VICINA E ATTENTA ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITÀ

All’unanimità e con la partecipazione di tutti i Consiglieri comunali è stato votato, tra gli altri punti all’ordine del giorno, quello riguardante la riduzione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), per tutte le utenze domestiche e non domestiche, nel corrente anno.

Si tratta di una misura determinata grazie alla possibilità di reperire una quota residua dei fondi statali erogati per gli enti locali nel 2020, durante l’emergenza sanitaria epidemiologica dovuta al Covid 19. Nelle prossime bollette destinate alle attività e alle utenze domestiche, la quota variabile della tassa sui rifiuti sarà alleggerita del 5%.

“Un ottimo risultato frutto del lavoro di squadra tra amministrazione e uffici comunali”, ha commentato il sindaco Vincenzo Giovagnorio, “la riduzione della Tari per l’anno corrente segue la direzione amministrativa già del nostro primo mandato di sostenere e agevolare – quando è possibile – le attività economiche, le famiglie e il tessuto socio-economico cittadino per fronteggiare le criticità del periodo pandemico”.

“Una misura che siamo riusciti ad ottenere grazie al parere favorevole della Ragioneria Generale dello Stato sull’utilizzo delle quote residue 2020” ha spiegato il consigliere con delega al Bilancio, Augusto D’Alessandro, “in questo modo possiamo tendere una mano per far fronte alle difficoltà economiche di questo periodo”.

Un particolare ringraziamento è stato espresso dal Sindaco e dall’intero Consiglio comunale alla dott.ssa Stefania Tellone, responsabile dell’ufficio di ragioneria, e al suo Staff per il lavoro svolto a riguardo e per la sempre precisa e puntuale conduzione amministrativa delle materie inerenti il bilancio e i tributi comunali.