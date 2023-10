IL CORDOGLIO DELL’AVEZZANO CALCIO PER LA SCOMPARSA DI UMBERTO DI SABATINO, GRANDE FAN DELLA SQUADRA

Richiesta alla Lega di poter giovare con il lutto al braccio in occasione della gara di domenica prossima contro il Notaresco allo stadio dei Marsi

“Tutta la società, dai vertici ai tesserati, si unisce al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Umberto Di Sabatino, grande tifoso biancoverde”

Il sodalizio dell’Avezzano calcio, per bocca del presidente Andrea Pecorelli, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di un grande sostenitore dei colori avezzanesi.

La società di via Ferrara ha chiesto alla Lega, in occasione della gara di domenica prossima contro il Notaresco, in programma allo stadio dei Marsi, di poter giocare con il lutto al braccio.