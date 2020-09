IL DIARIO DELL’ESERCITO ITALIANO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE ROMUALDO PARENTE DI SCANNO

A pochi giorni dalla conclusione dell’esercitazione VARDIREX 2020 (Various Disaster Relief Management Exercise), che quest’anno si è svolta, nel massimo rispetto delle normative tese a limitare la diffusione del contagio da coronavirus, in Abruzzo ed in particolare nei comuni di Avezzano, Sulmona e Scanno, gli alpini del 9° reggimento hanno fatto visita agli alunni della 3^ media dell’Istituto Comprensivo Statale “Romualdo Parente” di Scanno.









Dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sempre vicini alla popolazione abruzzese, gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano hanno voluto oggi donare agli studenti, il diario utilizzato dagli allievi delle scuole Militari dell’Esercito, in segno di vicinanza e sostegno nell’affrontare questo nuovo anno scolastico.

Un segno tangibile di solidarietà, nel segno della continuità e dell’attenzione nei confronti di chi ha sofferto più di tutti le conseguenze della diffusione del Covid-19. Presenti alla consegna dei diari, il Sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni, una rappresentativa di Alpini del 9° Reggimento con il loro Comandante, Colonnello Paolo Sandri, e una rappresentanza del personale sanitario dell’Esercito che ha garantito la continuità assistenziale alla popolazione.

L’Esercito Italiano sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, continuando a garantire la capacità operativa nelle attività già in corso in Patria e all’estero, ha reso prontamente disponibili, le competenze, la dedizione e lo spirito di sacrificio del proprio personale, dei medici e degli infermieri della Forza Armata, unitamente ad una grande quantità di infrastrutture, mezzi e materiali, dimostrando appieno di essere una Istituzione pronta, capace, poliedrica e vicina ai cittadini.

Il “Diario Esercito 2021” accompagnerà gli studenti in questo anno scolastico contribuendo ad accrescere la loro conoscenza sui valori e i principi che animano i nostri soldati, sulle Armi e Specialità che compongono l’Esercito Italiano, le principali battaglie che lo hanno visto protagonista dal Risorgimento fino a oggi, le missioni di Pace in atto e un breve sguardo alle sfide del futuro. Il Diario 2021 dell’Esercito Italiano, distribuito da quest’anno alle Scuole Militari “Nunziatella” e “Teuliè”, sarà reso disponibile e acquistabile sulle principali piattaforme di vendita online, sul portale e-commerce dell’Esercito di prossima apertura e, sin da subito, sul sito www.esercito.difesa.it.