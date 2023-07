IL DREAMLIGHT DUO DI MISTHERIA A LUCO DEI MARSI, SONORITÀ E ATMOSFERE ONIRICHE NELLE VACANZE LUCHESI

Un’alchimia ammaliante di note e armonie tessute dal visionario talento del maestro Mistheria, al secolo Giuseppe Iampieri, che ha fatto del connubio sperimentale tra metal e classica la sua cifra stilistica, con un supplemento di promettenti e inedite sorprese. Sarà questo il filo conduttore, e la trama insieme, della grande serata evento in programma per domani, venerdì 7 luglio, alle 21, in piazza Umberto I, a Luco dei Marsi, e annoverata nel cartellone estivo a tema “Vacanze luchesi”.

Alla ribalta, il Dreamlight Duo, con Giuseppe Iampieri al piano, voce Maria Grazia Di Valentino e Ilenia Lombardi, violino ospite.

Per Mistheria, pianista, tastierista, docente, produttore e compositore, acclamato in Italia e all’estero, si tratta di un felice ritorno nel paese natio, nel quale ha proposto in passato l’applauditissimo Vivaldi Metal Project, uno dei progetti sperimentali che ha catturato ed emozionato le più vaste platee e col quale l’Artista ha declinato al futuro le note immortali del grande Compositore, esponente di punta della musica barocca, attraverso originali interpretazioni in grado di coniugare mondi diversi e spesso apparentemente contrapposti.

“Accogliamo con grande soddisfazione un Artista che da Luco dei Marsi ha saputo trovare la strada per dare spessore e spazio ai propri sogni e dispiegare il suo talento, riconosciuto dalle platee nazionali e internazionali, in un ambito e in una direzione tutt’altro che facile”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa. “Il Maestro Mistheria, che seguiamo nella sua evoluzione artistica con grande attenzione, si conferma un innovatore in grado di appassionare ascoltatori di ogni età, e quella proposta nel cartellone delle “Vacanze luchesi” sarà certamente una nuova serata di grande musica. Invito tutti a partecipare”.