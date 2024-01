IL LICEO SCIENTIFICO VITRUVIO SI CLASSIFICA PER LA SECONDA FASE DELLE OLIMPIADI DELLA STATISTICA

Continuano le soddisfazioni per i ragazzi del Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano che anche quest’anno si sono qualificati per la fase nazionale delle Olimpiadi italiane di statistica, organizzate da Istat e SIS (Società Italiana di Statistica) rivolte agli studenti dei primi quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio italiano. La competizione ha l’obiettivo di avvicinare i partecipanti al ragionamento statistico, di suscitare il loro interesse verso l’analisi dei dati e la probabilità, di metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative che ricevono ogni giorno, aspetto curato, in particolare, dai docenti di Matematica dell’Istituto.

Mercoledì 17 gennaio si sono svolte, presso l’Istituto avezzanese, le prove individuali della Quattordicesima edizione delle Olimpiadi italiane di statistica a cui hanno partecipato ben 6639 studenti italiani.

Il Vitruvio, unica scuola in Abruzzo, si è classificato tra le 30 scuole italiane che, nella categoria biennio, parteciperanno alla fase a squadre grazie alle eccellenti prestazioni degli studenti Cerone Alessandro (classe 1H), Serapiglia Alessandro (classe 2H) e Moretti Guido ( classe 1H).

Alla squadra verrà chiesto di realizzare una presentazione che riassuma, in formato testo, grafici e tabelle i principali risultati dell’analisi di un insieme di dati di fonte Istat indicati dal Comitato Olimpico.

Grande la soddisfazione delle docenti referenti delle gare in ambito matematico e fisico Prof.ssa Pompili Roberta e Prof.ssa Babbo Paola, entrambe insegnanti di Matematica e Fisica dell’Istituto che si occupano di tutto l’aspetto organizzativo per la realizzazione di tali iniziative, per la partecipazione e l’entusiasmo con cui gli studenti rispondono a tali iniziative

Grande la soddisfazione per i risultati raggiunti della D.S. Prof.ssa Nicolina Tania Ulisse che incentiva e supporta tutte le iniziative tese a migliorare l’offerta formativa del Vitruvio per una didattica più coinvolgente e che renda protagonisti gli allievi.

Il prossimo mese di Febbraio sarà un mese ricco di impegni per i Vitruviani che si sono classificati, oltre che per la seconda fase delle Olimpiadi di Statistica, anche per la fase regionale dei Campionati di Fisica e per la fase distrettuale delle Olimpiadi della Matematica.

E ancora una volta è il caso di dire ad maiora semper, Vitruviani!