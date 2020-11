“IL NOSTRO VACCINO ANTI COVID EFFICACE AL 90%”, A DICHIARARLO PFIZER E BIONTECH

Arrivano nelle ultime ore notizie incoraggianti circa lo studio di un vaccino che sarebbe in grado di prevenire il 90% delle infezioni durante la Fase 3 della sperimentazione. L’annuncio arriva dalle case farmaceutiche Pfizer e BioNTech. Nello stesso annuncio, i rispettivi Presidenti, comunicano di voler procedere alla richiesta all’autorizzazione per la produzione alla FDA americana.

“Le notizie di oggi sul vaccino anticovid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l’emergenza.

Nel frattempo non dobbiamo dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”, afferma il Ministro della Salute Roberto Speranza.

“L’efficacia del vaccino Pfizer è straordinaria: avrà un importante impatto sulla risposta al Covid-19”, afferma Anthony Fauci, esperto americano in malattie infettive.

“Ottime notizie da Pfizer e BioNTech sui risultati positivi della loro sperimentazione clinica per un vaccino contro il Covid-19. La scienza europea funziona! La Commissione presto firmerà un contratto con loro per avere fino a 300 milioni di dosi. Continuiamo a proteggerci a vicenda nel frattempo”, scrive la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, su Twitter.