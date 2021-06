IL PECHINESE WASABI E’ IL CANE PIU’ BELLO ANCHE SE E’ ALTO MENO DI 23 CM.

Anche se è “alto” meno di 23 cm, ciò non gli ha impedito di essere eletto come cane più bello d’America. Stiamo parlando di Wasabi, un pechinese di 3 anni che è stato premiato il 13 giugno durante il Westminster Kennel Club Dog Show. Non una manifestazione qualsiasi, dal momento che è considerata uno dei più prestigiosi eventi al mondo riservati ai cani.Wasabi è riuscito a imporsi su una rosa di finalisti di tutto rispetto, tra cui pure un whippet e un bulldog francese. Wasabi, come scrive il New York Times, ha il dna del campione visto che è il figlio di un campione pechinese e pronipote di Malachy, il vincitore del Best in Show 2012 che è stato allevato proprio dal proprietario di Wasabi, David Fitzpatrick. Il cagnolino è abituato a vincere: il pechinese aveva già vinto nel 2019 l’American Kennel Club National Championship.