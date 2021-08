IL PROF. VALLETTA NOMINATO “DOCTOR ACCADEMIAE” E DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’IMMIGRAZIONE DELLA REALE ACCADEMIA LEONINA DELLE SCIENZE E DELLE ARTI – UNIVERSITAS STUDIORUM

Con Decreto Reale del 22 maggio 2021, “… in virtù della Fons Honorum e della Dos Honorum di Rettore Magnifico Ereditario dell’Accademia Leonina delle Scienze e delle Arti, Istituto Culturale di Alti Studi Superiori (dinastica ereditaria della Real Casa), aggregata al Dipartimento di San Cirillo di Cultura Europea e del S.R.I.”Unimoscow Imperial Accademy of Russia”:

visti gli Studi compiuti e le qualifiche accademiche acquisite, il nobilissimo Prof. Dott. Sandro VALLETTA è nominato socio ordinario e insignito del titolo di “Doctor Accadeniae”, dell’Accademia Leonina delle Scienze e delle Arti, assumendone l’incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Immigrazione.

E’ fatto obbligo a tutti gli uomini e le donne di buona volontà far rispettare il seguente decreto, Omnibus cum Iuribus Honoris, Privilegis et Prerogetivis Spectantibus …”. Prot. 1/2021.

Il Docente in Diritto delle Migrazioni, visibilmente commosso e soddisfatto per l’attestato di stima e fiducia ricevuto, così ha dichiarato ai nostri microfoni:” con questa nomina raggiungo un altro traguardo. Ringrazio sentitamente, con onore, rispetto ed orgoglio, il Magnifico Rettore, S.A.R. Prof. Dott. Enrico Mei, e tutto il Consiglio Accademico, per avermi designato, nella giornata di sabato, 22 maggio, durante l’annuale riunione, “Doctor Accademiae”, con il prestigioso incarico di Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Immigrazione, dell’antichissima Reale Accademia Leonina delle Scienze e delle Arti – Universitas Studiorum, istituita con Regio Decreto, di Vittorio Emanuele III, del 04.11.1943, n.150. Cercherò, con il mio piccolissimo ed umile contributo, a far crescere e portare lustro al dipartimento e all’istituzione tutta, insieme agli illustri e qualificati Colleghi nominati. Con l’aiuto di Dio e dei miei Cari Genitori, che mi guidano dalle celesti praterie, spero essere all’altezza della situazione e svolgere il compito affidatomi con zelo, dedizione, professionalità e spirito di servizio, verso la cultura, la formazione continua”.