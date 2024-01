IN RICORDO DI SABINA SANTILLI, IL LICEO STATALE “BENEDETTO CROCE” – AVEZZANO C’È!

Si è tenuto oggi presso la Sala del Comune di San Benedetto dei Marsi il Convegno in ricordo di Sabina Santilli, fondatrice e prima presidente dell’associazione Lega del Filo d’Oro. A seguire l’inaugurazione del Centro Studi “Sabina Santilli” e Sede Territoriale della Fondazione Lega del Filo d’Oro.

Presenti gli studenti del Liceo statale Benedetto Croce di Avezzano con le prof.sse Ciccarelli e Cipolla in rappresentanza.

Il noto Liceo è da sempre legato affettivamente a Sabina Santilli pedagogista marsicana, nativa di San Benedetto dei Marsi, attivista fondamentale per il riconoscimento dei diritti dei sordociechi e dei pluriminorati psicosensoriali.

Una mattinata ricca di emozioni.

Grazie all’Amministrazione Comunale di San Benedetto dei Marsi e alla Fondazione Lega del Filo d’Oro per la splendida opportunità data ai ragazzi.

“Non si perde la luce, quando si possiede l’amore! Non v’è cecità dov’è la certezza.” (Victor Hugo)