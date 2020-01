INCENDIO CHALET A CAMPO FELICE LA STRUTTURA DOVRÀ ESSERE DEMOLITA

Dalla prima mattinata di oggi quattro squadre di vigili del fuoco di L’Aquila sono impegnate nello spegnimento di un incendio generatosi all’interno dello Chalet Campo Felice nel comprensorio dell’omonima stazione sciistica.

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si è propagato rapidamente avvolgendo la struttura realizzata in gran parte in legno, al momento dell’evento fortunatamente vuoto.

Di notevole complessità le operazioni a causa dell’ambiente ghiacciato per le basse temperature della notte.

Al termine dello spegnimento, in considerazione dello stato dell’immobile è stata necessaria la demolizione.