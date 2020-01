INCIDENTE MORTALE, BLOCCA IL MINISTRO BONAFEDE

Penne. È successo, come riportato dal quotidiano “Il Centro”, a pochi metri dal palazzetto dello sport, durante le celebrazioni per il terzo anniversario della tragedia dell’hotel Rigopiano. Un anziano ha perso la vita in un incidente in cui la sua auto si è ribaltata. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo del mezzo in seguito a un malore.

I soccorsi e la rimozione del mezzo hanno bloccato la strada facendo ritardare l’arrivo del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, atteso nel Palazzetto dello Sport per l’inizio della cerimonia. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

fonte: Il Centro