INCIDENTE SUL VIADOTTO DI PIETRASECCA, TIR URTA VOLANTE DELLA POLIZIA FERMA PER PRESTARE SOCCORSO AD UN AUTOMOBILISTA

Incidente stradale sul viadotto di Pietrasecca, dove ieri mattina, una pattuglia della Polizia Stradale della sottosezione di Avezzano, erano giunti in soccorso di un automobilista che stava cambiando la gomma del suo mezzo.

All’improvviso un TIR ha urtato sia la macchina della POLIZIA che il furgone in panne sebbene il tratto autostradale fosse rettilineo.

Un’incidente causato forse dalla distrazione dell’autista del mezzo pesante, grande spavento per gli operatori di polizia e del conducente del furgone in panne. La “mancanza” della pattuglia di polizia stradale avrebbe fatto si che il tir sarebbe piombato addosso al furgone con conseguenze peggiori per l’uomo che ignaro stava cambiando la gomma.