INSEGNANTE DI SENIGALLIA CERCA DI PRENOTARE UNA ECOGRAFIA DELLA MANO  AL CUP | PRIMA DATA DISPONIBILE IL 21 AGOSTO 2024 E A 60 KM. DALLA SUA RESIDENZA

Una insegnante di Senigallia in provincia di Ancona , essendosi infortunata ad una mano, ha telefonato al Cup territoriale per richiedere un esame ecografico e, incredibilmente, ha ricevuto una risposta che l’ha lasciata attonita: la prima data disponibile è quella del 21 agosto 2024 in un ospedale distante sessanta chilometri dalla sua residenza. All’inizio ha pensato al famoso “ Pesce D’Aprile”, invece è tutto vero. Così, la professoressa ha dovuto provvedere alla ecografia privatamente, a sue spese, e , nel frattempo, ha deciso di rivolgersi alla competente Asl territoriale e all’Assessorato Regionale della sanità per chiedere spiegazioni al riguardo. Una indagine interna sembrerebbe essere stata avviata. Tuttavia, rimane il fatto che un anno e mezzo di attesa per un infortunio è veramente tanto.