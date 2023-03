Isweb Avezzano Rugby, che grinta: vittoria all’ultima azione in trasferta contro il Centumcellae Civitavecchia

Avezzano. L’Isweb Avezzano Rugby espugna lo stadio “Moretti Della Marta” di Civitavecchia ed è sempre più sola al quarto posto in classifica. Una vittoria sudata, arrivata all’ultima azione disponibile dopo che più volte, durante il match, i gialloneri sono stati in svantaggio. Ma mentalità vincente e volontà ferrea non mancano ai ragazzi dei coach Troiani – Rotilio che hanno costruito la rimonta punto dopo punto fino al 34-36 finale.

Contro i padroni di casa del Centumcellae Civitavecchia sono arrivati i cinque punti auspicati alla vigilia della partita, non senza difficoltà e inciampi nel corso degli ottanta minuti. Ma gli abruzzesi, anche se falcidiati dagli infortuni, non difettano di carattere e generosità e grazie alle due mete di Capone e una testa di Pallotta, Mammone e Ficcadenti (anche autore di 11 punti dalla piazzola) hanno agguantato gara e risultato. In attesa della prossima partita, in trasferta a Pesaro questa domenica, l’Isweb Avezzano Rugby è quota 49 punti distante quindici lunghezze dal Livorno, quinto.

La terza linea Michele Costantini, tra i veterani della squadra, non nasconde soddisfazione e orgoglio: “abbiamo dimostrato di meritare la parte alta della classifica, ma dobbiamo migliorare le nostre prestazioni sia sotto l’aspetto tecnico che sotto quello mentale per farci trovare maggiormente preparati in futuro. Anche il flanker Lorenzo Mammone esprime la propria gioia: “è stata una partita molto fisica che abbiamo gestito bene mantenendo la calma fino all’ultimo secondo. Abbiamo trovato una vittoria che ci permette di prendere consapevolezza della nostra forza consolidando la nostra quarta posizione in classifica. Fondamentale la coesione della squadra che ha dimostrato intelligenza e carattere”.