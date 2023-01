Isweb Avezzano Rugby, il coraggio non basta: la Capitolina vince 52-27. Gli abruzzesi conquistano un punto di bonus

Avezzano. Sul campo dell’Unione Rugby Capitolina , squadra terza in classifica, l’ Isweb Avezzano Rugby esce sconfitta con il punteggio di 52-27. Una partita giocata a viso aperto dagli uomini di coach Vincenzo Troiani e in bilico per cinquanta minuti prima che i padroni di casa, anche complice l’inferiorità numerica degli abruzzesi a inizio secondo tempo, prendessero il largo dimostrando di essere un team di consolidata esperienza e qualità.

Anche quando la partita era ormai compromessa, i gialloneri hanno attaccato a testa bassa con l’intenzione di segnare la quarta meta e portare a casa un punto di bonus. Obiettivo centrato, quarto posto consolidato, e cinque punti di vantaggio sul Pesaro.

“Abbiamo affrontato una squadra che si è dimostrata più forte”, ha commentato il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti, “nonostante ciò i ragazzi hanno evidenziato il loro valore disputando un ottimo primo tempo e riuscendo, nel finale, a segnare la quarta meta con cui prendere il punto di bonus. Sapevamo della difficoltà del match, ma anche questo ci consentirà di poter lavorare sulle nostre criticità in vista delle prossime partite”.

Per l’Isweb Avezzano Rugby ci saranno tre settimane a disposizione per recuperare forma e alcuni giocatori infortunati in vista della trasferta a Livorno del 19 febbraio e del match casalingo con il Prato previsto per il 26 febbraio.