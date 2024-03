ISWEB AVEZZANO RUGBY, LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA VALE IL TERZO POSTO: SCONFITTA LA RUGBY ROMA 14-29

L’Isweb Avezzano Rugby esce vittoriosa dal campo della Rugby Roma Olimpic Club e aggiunge altri cinque punti in classifica che equivalgono al sorpasso sul Livorno e l’aggancio al terzo posto. La gara, conclusasi con il punteggio di 14-29 per gli abruzzesi, ha visto i ragazzi dell’head coach Troiani in vantaggio per tutto il match, rischiando poco e concedendo agli avversari solo una fisiologica reazione che ha portato a subire due mete. Quattro le mete marcate dai gialloneri: due per Dago Pais e una a testa per Roberto Lanciotti e Lunathi Nxele. Buona la prova al piede di Giovanni Natalia che ha chiuso con tre trasformazioni e una punizione realizzate.

“È stata una partita interpretata nel miglior modo possibile contro una squadra insidiosa: abbiamo dimostrato di avere carattere e di aver migliorato il nostro approccio alla gara; ringrazio tutti per questo, in particolare modo i nostri 150 tifosi che ci hanno seguito; è stata una domenica perfetta coronata anche dai successi della nostra under 16 Elite e dalla nostra under 18 che ha consolidato il primato in classica”, ha dichiarato a fine partita il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti.

Queste le parole della seconda linea Piergiorgio Giangregorio che, con la vittoria di ieri, ha potuto festeggiare alla grande il proprio compleanno: “Una partita improntata fin dai primi minuti sulla fisicità, abbiamo risposto presente sia sulle fasi statiche che sul gioco aperto e ci siamo esaltati grazie al piede avanzante che è stata una costante del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco abbiamo gestito il vantaggio e portato a casa cinque punti fondamentali che ci fanno arrivare allo stop pasquale con un sorriso smagliante. Grazie alla squadra e alla società, è stato il regalo di compleanno più bello che potessi immaginare”.

Nel rispetto delle festività pasquali, questa domenica il campionato di serie A non scenderà in campo. Alla ripresa, il 14 aprile, l’Isweb Avezzano Rugby affronterà il Civitavecchia allo stadio “A.Trombetta” del capoluogo marsicano.